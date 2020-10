O femeie de culoare, numita in unul dintre posturile-cheie ale Politiei newyorkeze

O femeie de culoare, Juanita Holmes, a fost numită joi în unul dintre posturile-cheie ale Poliţiei newyorkeze, stabilind astfel o premieră ce ar trebui să contribuie la creşterea încrederii rezidenţilor în acest organism municipal, vizat de numeroase critici după apariţia mişcării Black Lives Matter, informează AFP, potrivit Agerpres.

Primarul democrat al oraşului New York, Bill de Blasio, a numit-o pe Juanita Holmes în funcţia de director al Departamentului de patrulare, plasând-o astfel la conducerea celor 77 de comisariate şi a majorităţii poliţiştilor din New York Police Department (NYPD), principala poliţie municipală din Statele Unite, care are aproape 35.000 de angajaţi.

"Este extrem de important ca managerii din poliţie să semene cu oraşul (...), ca ei să înţeleagă cu adevărat cartierele şi oamenii de aici", a declarat primarul democrat newyorkez.

După o ascensiune de 30 de ani în cadrul poliţiei şi o scurtă experienţă profesională în sectorul privat, Juanita Holmes se afla deja, din decembrie, la conducerea departamentului de "Colaborare cu populaţia", fiind femeia care ocupa cel mai înalt rang din cadrul NYPD.

Ea a declarat că numirea sa în noua funcţie intervine "într-o perioadă turbulentă" pentru Poliţia newyorkeză.

NYPD a fost mai întâi acuzată de numeroase brutalităţi în timpul amplelor manifestaţii organizate de mişcarea Black Lives Matter la New York după moartea lui George Floyd, la sfârşitul lunii mai. Apoi, Poliţia newyorkeză a fost acuzată că şi-a încetinit activitatea, contribuind la o recrudescenţă a omuciderilor şi a împuşcăturilor în spaţii publice, o creştere constatată pentru prima dată după anii 1990.

Un număr neobişnuit de mare de poliţişti newyorkezi au părăsit organizaţia municipală sau vor să se pensioneze, un semnal ce atestă moralul scăzut al angajaţilor din NYPD. Fostul şef al Departamentului de patrulă, un bărbat de origine dominicană, a demisionat recent, la mai puţin de un an după numirea în această funcţie, în urma unor dezacorduri cu primarul Bill de Blasio, potrivit presei locale.

Principalul sindicat al poliţiştilor newyorkezi, ostil lui Bill de Blasio şi care îşi îndeamnă membrii să meargă la vot pentru a îl alege pe Donald Trump în funcţia de preşedinte al Statelor Unite, a salutat numirea Juanitei Holmes.

Într-o perioadă în care oraşul New York se pregăteşte pentru o perioadă deosebit de tensionată, marcată de apropierea alegerilor prezidenţiale americane din 3 noiembrie şi de reduceri bugetare radicale, cauzate de un deficit fiscal provocat de pandemia de COVID-19, Juanita Holmes a promis că va lucra intens pentru "a restaura încrederea" newyorkezilor în Poliţie, consolidând mai ales eforturile deja demarate de Poliţia comunitară, un proces care, prin ricoşeu, ar trebui să redea moralul angajaţilor din NYPD.