O femeie de seriviciu a fost violata, sechestrata si talharita de un barbat care o angajase pentru a-i face menajul

A apelat la serviciile unei femei de serviciu, dar i s-au aprins, spontan, calcaiele dupa ea. Barbatul a sechestrat-o si a violat-o, si nu s-a multumit doar cu atat. Un aradean in varsta de 50 de ani din Vladimirescu a fost arestat de politistii din Aurel Vlaicu, Arad, sub acuzatia de viol, lipsire de libertate si talharie calificata. Potrivit oamenilor legii, acesta a apelat la serviciile unei tinere de 32 de ani sa ii faca curatenie in garsoniera. Se stiau vag, in sesnsul ca femeia cunostea doar porecla acestuia. Imediat ce a intrat in casa barbatului si a vrut sa se apuce de lucru, a fost imobilizata si violata. O noapte intreaga a fost tinuta sechestrata si abuzata in garsoniera barbatului. Mai ...