O femeie din Emirate s-a trezit in mod miraculos dupa 27 de ani de coma. Fusese grav ranita intr-un accident in 1991

„Am povestit asta pentru a le spune oamenilor sa nu isi piarda speranta pentru cei pe care ii iubesc. Sa nu ii considere morti atat timp cat se afla in aceasta stare” a mai spus el, potrivit sursei citate.

„Mama mea statea cu mine pe bancheta din spate. Cand a realizat ca ne vom lovi de autobuz, m-a imbratisat ca sa ma protejeze” a mai spus Omar, care a suferit atunci doar cateva zgarieturi, gratie gestului mamei sale. Au trecut insa cateva ore pana ce mama lui a ajuns la un spital, iar asta a dus, probabil, la cei 27 de ani de coma.

Ulterior, de la spitalul local, femeia a fost transferata la Londra, unde a fost declarata in stare vegetativa, fara sa raspunda la stimuli, dar capabila sa simta durerea. Apoi a fost intoarsa in orasul Al Ain, in Emirate, la solicitarea companiei de asigurari.

„Am auzit ca cineva ma striga”

Timp de mai multi ani a ramas acolo in aceeasi stare si a fost hranita artificial, printr-un tub. Specialistii au facut cu ea sedinte de fizioterapie pentru nu i se atrofia muschii.

Prin grija unei institutii guvernamentale a a Printului Coroanei, ea a fost transferata in Germania in 2017. Acolo a suferit o serie de operatii pentru ajustarea oaselor si muschilor si a primit o alta medicatie.

Un an mai tarziu, fiul ei a avut o cearta cu medicii chiar in salonul in care se afla mamei sale. Acela a fost momentul cand aceasta s-a trezit din coma. „A fost o neintelegere in rezerva ei, si mi s-a parut ca a fost cumva pusa in pericol. Aceasta cred ca a fost cauza declansatoare” a mai spus Omar.

Acesta a chemat imediat doctorii sa o examineze, pentru ca mama lui scotea niste sunete ciudate, dar a fost asigurat ca totul era normal.

„Apoi, trei zile mai tarziu, m-am trezit auzind ca cineva ma striga. Era ea! Ma striga pe nume, parca zburam de bucurie, ani de zile am visat la acest moment iar primul lucru pe care l-a spus cand s-a trezit a fost numele meu” si-a amintit cu emotie fiul ei.

Femeia s-a intors in Abu Dhabi, unde participa la sedinte de fizioterapie si recuperare, iar starea ei s-a imbunatatit considerabil.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.