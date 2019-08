o femeie din emiratele arabe divorteaza pentru ca are un sot prea bun care nu se enerveaza niciodata si o ajuta la treburile casnice 22875 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi pare greu de crezut, pe o femeie din Emiratele Arabe Unite au apucat-o bazdacii si vrea sa divorteze motivand ca a indurat ”un an de cosmar“ alaturi sotul ei, un barbat prea docil, care nu se supara niciodata, o ajuta la treburile casnice si o ingroapa in cadouri. ”Ma simt sufocata de iubirea lui extrema“, i-a declarat femeia judecatorului. La un an de la casatorie, o femeie a depus actele de divort la un tribunal din Fujairah, Emiratele Arabe Unite, plangandu-se ca nu mai suporta dragostea si afectiunea sotului, relateaza presa locala, citata de metro ...