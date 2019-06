O femeie din India s-a casatorit cu cinci frati

O femeie in varsta de 21 de ani din India a socat opinia publica atunci cand a marturisit ca este sotia a cinci frati cu care si locuieste.

Rajo Verma a povestit ca are relatii cu fiecare din ei, pe rand, in fiecare noapte. Femeia nu stie care este tatal celui mai mic dintre copii ei. La inceput era ciudat, insa nu il favorizez pe niciunul.

Primul sot, cu care s-a si casatorit, in varsta de 21 de ani a marturisit: Cu toii avem relatii sexuale cu ea, insa suntem o familie fericita, nu sunt gelos. Ea s-a casatorit cu acesta intr-o ceremonie hindusa acum patru ani si este sotul ei oficial. Insa traditia satucului din care provine tanara este ca ea sa se casatoreasca si cu fratii lui, Bajju, 32, Sant Ram, 28, Gopal, 26 si Dinesh — cu care s-a casatorit anul trecut cand acesta a implinit 18 ani.

Cel mai mare dintree frati a marturisit: O consider sotia mea si am relatii sexuale cu ea ca toti ceilalti frati ai mei. Rajo gateste, spala si are grija de fiul ei Jay in varsta de aproape doi ani, in timp ce ceilalti soti merg la munca in Dehradun, in nordul Indiei. Primesc foarte multa atentie din partea tuturor sotilor mei. Si mama mea la fel s-a casatorti, cu trei frati, amarturisit la randul ei, Rajo.

