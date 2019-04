O femeie din Motru i-a dat unei ghicitoare agoniseala de-o viata ca sa-i ghiceasca viitorul in palma

Ghicitoarea clarvazatoare vrajitoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie din Motru a dat dovada de o naivitate rar intalnita, dupa ce i-a dat unei alte femei din Merisani agoniseala de-o viata ca sa-i ghiceasca viitorul in palma. Ghicitoarea-clarvazatoare-vrajitoare i-a spus ca vraja nu merge fara bani si obiecte din aur, asa ca femeia de aproape 60 de ani a adus toate bijuteriile pe care le avea si lucruri scumpe, ca sa afle tainele din palma. Bijuterii din aur in valoare de 6.000 de lei, bani si lucruri scumpe pentru ghicit in palma Femeia, in varsta de 59 de ani, din municipiul Motru, a fost pacalita de o alta femeie in varsta de 50 de ani, din comuna Merisani, judetul Arges. Vrajitoarea a abordat-o pe femeie, sub pretextul ca ii poate gh ...