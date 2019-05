Stampila vot google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie care s-a dus sa voteze la sectia 129 din municipiul Husi a luat acasa stampila de vot, dupa ce a votat. Femeia a bagat-o in buzunar dupa ce si-a exprimat votul si si-ar fi dat seama abia acasa ca are stampila in buzunar. Ea s-a intors la sectia de votare sa o returneze, insa acolo o asteptau politistii, care i-au facut dosar penal pentru furt. O femeie din Vaslui a plecat acasa cu stampila de vot La sectia de votare 129 din municipiul Husi a fost semnalata disparitia unei stampile de vot, politistii fiind informati de acest aspect. Vezi si: Alegeri europarlamentare 2019! Iata prezenta la vot la ora 16.00! Care este judetul fruntas - LIVE TEXT Dupa un timp, la sectia de vot s-a prezentat ...