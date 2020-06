O femeie i-a cerut in lacrimi lui Nelu Tataru sa deschida spitalele. Ministrul i-a raspuns scurt: Depinde de conducerea fiecarui spital

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a fost abordat, joi, pe scările unui spital din Târgu-Jiu, de o pacientă care i-a zis că nu are unde să se trateze pentru că, fiind pacient non-COVID, spitalele te primesc decât cazuri foarte grave. Femeia a izbucnit în lacrimi și l-a implorat pe ministru să dispună dechiderea spitalelor pentru a […] The post O femeie i-a cerut în lacrimi lui Nelu Tătaru să deschidă spitalele. Ministrul i-a răspuns scurt: Depinde de conducerea fiecărui spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.