O femeie i-a trimis mesaje pe telefon tatalui ei mort, vreme de patru ani. Intr-o zi, aceasta a primit un raspuns...

O femeie care vreme de patru ani a trimis mesaje pe telefon tatalui ei mort, vreme de patru ani, a primit, intr-o zi raspuns, traind socul vietii ei.

Chastity Patterson, in varsta de 23 de ani, i-a scris mesaje tatalui ei mort, pe nume Jason Ligons, din dorinta de a-i pastra memoria vie.

Recent, aceasta i-a mai trimis mesaj cu o inainte de ”aniversarea„ mortii sale, spunand: ”Hei, tata, sunt eu. Maine va fi o zi dura din nou!” Mesajul a fost unul lung, in care mentiona realizarile sale, printre care promovarea Liceului, dar si invingerea cancerului.

Asadar, cand un barbat pe nume Brad i-a raspuns, aceasta a ramas inmarmurita. Barbatul isi pierduse fiica in 2014 intr-un acident de masina. I-a spus ca ii citea mesajele in fiecare zi, spunand ca asta ”l-a tinut in viata”.

Mesajul transmis de Brad: ”Buna, draga mea, Eu nu sunt tatal tau, dar am primit mesajele tale in acesti patru ani. Ma numesc Brad si mi-am pierdut fiica intr-un accident, in 2014, iar mesajele tale m-au tinut in viata. Imi pare rau ca ai pierdut pe cineva atat de drag, dar te-am ascultat in acesti patru ani, dar te-am privit crescand si trecand prin multe. Am vrut sa-ti scriu in tot acest timp, dar nu am vrut sa-ti frang inima. Esti o femeie extraordinara si mi-as fi dorit ca fiica mea sa fie la fel ca tine, iti multumesc ca m-ai tinut la curent, imi amintesti ca existp Dumnezeu si ca nu a fost vina Lui ca fiica mea nu mai e”.

Barbatul a terminat mesajul spunand ca ii pare rau si ca e foarte mandru de ea. Femeia a postat mesajul pe Facebook, spunand ca era un semn ca ”totul e in regula” si ca tatal ei e in pace.

