O femeie și un copil omorați de un șofer in propria curte. Accidentul, transmis live pe Facebook

Două vieți au fost spulbetate într-o fracțiune de secundă de inconștiența unui șofer teribilist. Accidentul a fost transmis live pe Facebook. O femeie de 79 de ani și un copil de trei ani au fost uciși în timp ce stăteau liniștiți în propria curte. Un șofer de 39 de ani conducea cu viteză excesivă pe The post O femeie și un copil omorâți de un șofer în propria curte. Accidentul, transmis live pe Facebook appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.