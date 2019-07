O femeie in varsta de 83 de ani a gasit pe strada o suma impresionanta. Ce a facut batrana cu acestia

batrana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie de 83 de ani, dintr-o comuna din Dolj, a oferit o lectie tuturor cetatenilor dupa ce a predat politistilor o punga plina cu bani, gasita pe o strada din Craiova. In urma verificarilor, politistii au stabilit ca banii - 13.400 de lei - sunt ai unui un barbat de 49 de ani, dintr-o alta comuna a judetului. Suma reprezenta subventia pentru terenurile agricole muncite de acesta. Un politist local a gasit o suma de bani! Persoana pagubita se poate prezenta, aici, pentru a recupera suma Cel mai probabil, fermierul venise in Craiova ca sa-si ia banii, dar a pierdut punga in care i-a pus. I-a gasit batrana, aflata in trecere prin oras. Un caz similar a fost, in Dolj, la inceputul lunii martie, cand un b ...