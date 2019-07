O femeie insarcinata a intrat intr-un local si a intrebat daca poate sa mearga la baie. Angajatii i-au permis, dar dupa 20 de minute au vazut-o iesind in fuga

Cazul de mai jos a a vut loc intr-un restaurant din California, Statele Unite, si a starnit multe dezbateri aprinse.

Totul a inceput in momentul in care o femeie insarcinata a intrat in local, s-a dus la case, si l-a intrebat pe unul dintre angajati daca poate folosi toaleta, chiar daca nu va comanda nimic.

Aceasta a fost de acord, si i-a indicat directia in care trebuie sa mearga. Nu mica i-a fost mirarea in momentul in care, dupa aproximativ 20 de minute, a vazut-o pe aceeasi femeie iesind din toaleta in fuga, direct in strada.

I s-a parut ciudat comportamentul ei, asa ca a mers sa verifice ce s-a intamplat. Cand a ajuns acolo, a ramas blocat: intr-un dintre cabine, pe jos, era un bebelus care plangea. Atunci, baiatul a facut imediat legatura: femeia respectiva a nascut apoi a fugit cat a putut de repede, pentru a-si abandona copilul.

Politia a fost chemata imediat la fata locului. Femeia a fost in cele din urma gasita si arestata. Daca va fi gasita vinovata, ea risca ani grei de inchisoare pentru fapta sa.

