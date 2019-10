O femeie povesteste ca a dat nas in nas cu Luiza „Am vazut-o in Italia! Mi-a spus ca Alexandra este cu ea”

Dupa ce, in urma cu doua saptamani, o femeie a declarat ca a vazut-o pe Luiza in Italia, pe o strada pe care se practica prostitutia, inca o martora a facut afirmatii similare.

Femeia, a carei identitate a fost protejata, a povestit ca a vazut-o pe Luiza si ca a stat de vorba cu ea.

„Fetele nu sunt moarte! Sa nu se mai insiste pe aceasta treaba! Fetele sunt luate! Eu am vazut-o pe Luiza. Deci, Luiza sigur nu e moarta. Si ea a spus ca Alexandra e cu ea. pe Luiza. Deci, Luiza sigur nu e moarta. Si ea a spus ca Alexandra e cu ea. A zis ca Alexandra este cu ea, a zis de acea proba de sange ca a fost luata sau taiata din piciorul ei sau al Alexandrei, nu am inteles. Si ca: Pe noi cine ne-a scos din tara..” si a zis: Fii-sa!” Unde ati vazut-o pe Luiza? Am iesit de la munca, lucrez intr-un magazin si am pauza. In Scauri. Este, sa spunem asa, un mic orasel intre Napoli si Roma. Cred ca la inceputul lui septembrie. Nu mi-am dat seama, nu urmarisem cazul. Acest bar are trei trepte, probabil ca si-a dat seama ca sunt romanca. Nu inteleg… Mi-a zis: Help me! (n.red.: Ajuta-ma!)”, a declarat femeia pentru RTV.

Colegele Luizei Melencu ii acuza pe procurori ca le-au umilit la audieri

Alina Tobosaru, cea mai buna prietena a Luizi Melencu, a povestit amanuntit despre discutia pe care a avut-o cu procurorii la IPJ Dolj.

„O ora si jumatate m-au tinut in birou. M-au intrebat de mai multe ori cum era Luiza, ce fel de haine purta, daca avea prieten, daca a avut mai multi iubiti. De cele mai multe ori m-au intrebat ce fel de haine purta. Le-am spus ca era o fata buna, ca invata bine, ca nu umbla prin baruri, nu fuma. Ei iar ma intrebau aceleasi lucruri. Nu inteleg de ce”, conform adevarul.ro.

Alina Tobosaru a povestit ca a fost audiata si de procurorii din Craiova si ca acestia ar fi jignit-o.

„Si ei m-au intrebat aceleasi lucruri. Atunci, razand, imi spuneau ca Luiza sigur a fugit cu un Fat Frumos. Mie imi ziceau ca sunt de etnie roma, de ce nu m-am maritat la 14 ani, asa cum e obiceiul la noi. Le-am spus ca nu-i nimic adevarat din ceea ce cred si spun. M-am simtit umilita atunci”, a mai declarat tanara.

