O femeie se simtea rau de cateva zile, asa ca s-a dus la doctor pentru un control. Ce a descoperit

O femeie se simtea rau de cateva zile, asa ca s-a dus la doctor pentru un control. Cand a aflat ce are, si-a pus mainile in cap! Daca si tu ai asa ceva in casa, renunta imediat!

Daca si tu obisnuiesti sa iti usuci hainele pe un uscator pe care il tii in aceeasi camera in care dormi, renunta imediat la acest obicei, care este foarte nociv pentru sanatate.

A aflat-o pe pielea ei o femeie, care se simtea rau de ceva vreme: avea stari de somnolenta, crize de tuse si probleme cu respiratia. Desi la inceput a ignorat aceste simptome, s-a dus in cele din urma la un control.

Dupa o serie de analize amanuntite, doctorul a descoperit ca plamanii ei erau grav afectati de sporii de mucegai. Initial femeia nu a stiut sa spuna de unde i-a luat.

Insa dupa ce medicul i-a adresat o serie de intrebari legate de casa ei, au descoperit impreuna ca sursa mucegaiului era chiar uscatorul de haine din dormitor, mai exact apa din haine, care se evapora si ramanea in aerul inchis.

Pacienta a renuntat la acest obicei si a inceput sa isi usuce hainele pe balcon. De atunci starea ei de sanatate s-a imbunatatit.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.