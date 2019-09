O femeie si-a dat foc in casa. Autoritatile au intervenit imediat

Casa in flacari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie si-a dat foc in aceasta seara in locuinta sa din municipiul Pitesti. Autoritatile au fost alertate imediat prin apel la 112 si au intervenit la locul incidentului. Conform reprezentantilor ISU Arges au fost trimise in ajutorul femeii o autospeciala de pompieri, un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila si un echipaj SMURD de prim ajutor calificat. Un incendiu a distru sase locuinte Incidentul a avut loc in locuinta femeii care este in varsta de 45 de ani. Aceasta se afla in locuinta sa impreuna cu familia. La sosirea pompierilor femeia era stinsa. A suferit arsuri la nivelul intregului corp. Dupa ce a primit primele ingrijiri medicale a fost preluata de catre echipajul SMURD de tera ...