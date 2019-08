O femeie si-a ucis iubitul si i-a dat foc. Politia a fost alertata dupa ce vecinii au simtit un miros urat

Criminalistica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii si politistii din Ialomita sunt in alerta, dupa ce o femeie si-ar fi omorat iubitul si i-ar fi dat foc. La fata locului a fost gasit un cadavru carbonizat. Potrivit unor surse judiciare, un barbat din localitatea Manasia a sunat la 112 si a reclamat mirosul puternic care vine din curtea vecinilor.Surse judiciare au declarat ca procurorii si politistii au mers imediat la fata locului, gasind un cadavru carbonizat. Aparatul de scanat a detectat anomalii in solul din curtea lui Gheorghe Dinca Aceleasi surse sustin ca, potrivit primelor informatii, o femeie si-a fi injunghiat mortal iubitul si apoi i-ar fi dat foc. Se pare ca femeia ar fi fost sub influenta bauturilor alcoolice, in momentul in ...