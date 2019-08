O femeie si un copil au fost spulberati de un tir pe trecerea de pietoni - FOTO

Accident 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un copil de sase ani a murit, iar o femeie de 30 de ani, matusa sa, a fost ranita grav, joi seara, dupa ce au fost loviti de un TIR pe o trecere de pietoni din localitatea Lipova, judetul Arad. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Arad, un TIR condus de un barbat de 39 de ani, din Bucuresti, a accidentat o femeie de 30 de ani si un copil de sase ani, ambii din Lipova, care erau angajati in traversarea DN7 pe trecerea de pietoni.„Astazi, in jurul orei 19.27, un barbat de 39 ani, din Bucuresti, a condus o autoutilitara in cuplu cu semiremorca pe DN 7, pe sensul de mers Arad-Deva, iar la km. 512+650 m., a surprins si accidentat o femeie de 30 de ani, din Masca si un copil de 6 an ...