O fetita a fost accidentata in vecinatatea unui marcaj pietonal

O fetita in varsta de 6 ani din localitatea buzoiana Focsanei a decedat duminica seara dupa ce a fost lovita de un autoturism, in zona unui marcaj pietonal. Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Focsanei, un barbat de 29 de ani din comuna Smeeni a surprins si accidentat o fetita care se afla in traversarea drumului, in zona marcajului pietonal. In urma evenimentului a rezultat ranirea fetitei, care a fost transportata la Spitalul judetean de Urgenta Buzau.