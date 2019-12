O fetita batuta de mama a fost preluata de DGASPC; politistii au deschis dosar penal pentru violenta in familie

O fetiţă de 5 ani, care a fost bătută de mama sa cu o coadă de mătură, a fost preluată de reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Neamţ, a declarat purtătorul de cuvânt al instituţiei, Magda Vasilache, potrivit Agerpres.

Reprezentanţii DGASPC Neamţ vor propune instanţei de judecată instituirea unei măsuri de protecţie în regim de urgenţă."Sâmbătă seara am preluat fetiţa în regim de urgenţă, iar astăzi (luni n.r.) vom căuta un asistent maternal. De asemenea, vom merge la instanţă cu propunerea instituirii unei măsuri de protecţie în regim de urgenţă. În termen de cinci zile vom face toate evaluările, anchete la familia sa extinsă, în ideea că poate acest copil va ajunge în grija rudelor sau la un asistent maternal. Copilul poate ajunge din nou la mama lui dacă se dovedeşte că aceasta este responsabilă şi are grijă de el. Soluţia va fi dată instanţei în urma anchetei pe care am început-o astăzi", a precizat Magda Vasilache.Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele mamei, pentru violenţă în familie.

Citește și: Scene înfiorătoare - Președintele unei asociații naționaliste şi-a pus capăt zilelor chiar de Ziua României folosind tricolorul



"În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de violenţă în familie, cercetările fiind desfăşurate sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman. Asupra femeii nu a fost luată nicio măsură preventivă", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Dimitrie Mocanu.



Femeia are 25 ani, este din municipiul Roman, iar infracţiunea ar fi fost comisă la începutul lunii noiembrie.



Ancheta a început după ce pe reţelele de socializare a apărut un filmuleţ în care un copil este bătut cu coada unei mături de către o femeie.



Poliţiştii din Braşov s-au autosesizat după ce imaginile au fost postate de un bărbat din acest judeţ, dar în urma anchetei s-a constatat că femeia este din municipiul Roman şi cercetările au fost preluate de IPJ Neamţ.



Femeia a fost condusă la audieri la Poliţia municipiului Roman, recunoscând agresiunea comisă.