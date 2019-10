O fetita de 10 ani a disparut. Politia si familia o cauta de cateva ore fara oprire. Se solicita ajutorul cetatenilor

Politia 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia orasului Popesti Leordeni a fost sesizata in mod direct de catre parintii unei minore de 10 ani, cu privire la faptul ca aceasta a plecat in jurul orelor 11:00 de la domiciliu si nu s-a mai intors. Politistii din Popesti Leordeni, sprijiniti de politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Serviciului Rutier, crimnalisti si jandarmi efectueaza la acest moment activitati specifice de cautare a minorei. De asemenea, este folosit si cainele de urma. O minora de 13 ani a disparut. Nimeni nu a mai vazut-o dupa ce a iesit de la scoala Semnalmente: inaltime 120-130, par negru, lung pana la nivelul umerilor, prins in coada, ochi caprui. La momentul disparitiei era imbracata cu bluza alba cu ...