O fetita de 10 ani a fost violata de fratele ei. Mama a fost cea care a reclamat fapta

O mama a sunat disperata la 112 si a anuntat ca propriul sau fiu, in varsta de 16 ani, si-a batjocorit surioara de 10 ani. Politistii au intervenit imediat. Tanarul a fost retinut preventiv si va fi prezentat Parchetului cu propunere de arestare preventiva. O mama din Hunedoara a aflat cu groaza ca fiul sau de 16 ani si-a batjocorit surioara de 10 ani. Disperata, femeia l-a dat imediat pe mana Politiei. Un barbat a fost retinut de politisti dupa ce si-a violat fiica de 6 ani "In data de 25.08.2019, Politia Municipiului Vulcan, a fost sesizata prin intermediul apelului de urgenta 112, de catre mama unei fetite in varsta de 10 ani, cu privire la faptul ca, fiica sa, a fost violata de catre fratele ei in varsta de 16 ani. In u ...