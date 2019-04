O fetita de 5 ani a cucerit lumea cu parul ei superb. Iata cateva fotografii impresionante - FOTO

fetita5anipar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La doar 5 ani si detine o podoaba capilara impresionanta. Micuta Mia Aflalo este originara din Tel Aviv. La varsta ei deja a devenit vedeta pe internet, a pozat pentru site-ul editiei britanice a revistei Vogue si are aproximativ 55 de mii de admiratori pe retelele de socializare. Cu parul sau negru, bogat si stralucitor care ii cade in bucle pe umeri, cu ochii verzi si un zambet deosebit, ea a fost numita o „papusa vie” de catre admiratorii sai. Din nefericire, cautarea gemenelor de 9 ani, devenite simbolul tragediei din Grecia, a incetat De asemenea fetita are si un stilist personal, Sagi Dahari. Hair stylist-ul israelian a povestit ca i-a fost usor sa lucreze cu Mia, intrucat ea n ...