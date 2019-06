O fetita de opt ani, luata cu forta de politie pentru a fi predata parintilor adoptivi - VIDEO

fetita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un caz uluitor a avut loc la Baia de Arama, in judetul Mehedinti. Procurorii, insotiti de politisti si mascati au mers sa preia o fetita in varsta de 8 ani pentru a fi predata parintilor adoptivi. Fetita era data in plasament unei familii, dar Curtea de Apel Craiova a decis ca fetita trebuie sa mearga la o alta familie adoptiva, din SUA. In momentul in care politistii si procurorii au vrut sa preia fetita, micuta a inceput sa planga si sa se tina de piciorul femeii careia ii spunea mama de la varsta de un an si doua luni. ''Mami, nu vreau sa plec! Mami, nu vreau sa plec'', tipa micuta inabusita de lacrimi. Parintii unei fetite de 11 luni si-au pus mainile in cap cand au auzit diagnosticu ...