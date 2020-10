O fetita pentru care s-au strans din donatii 2,5 milioane de dolari primeste gratuit vaccinul de care avea nevoie. Banii, directionati spre un alt caz

Alessia, fetita pentru care Asociatia pentru micutul Noel a reusit sa stranga in doua saptamani suma de 2,5 milioane de dolari, va primi vaccinul Zolgensma gratuit, din partea firmei producatoare din SUA, arata ebihoreanul.ro. Voluntarii au decis ca toti banii adunati pentru Alessia sa fie oferiti familiei lui Ayan, copilul pe care voluntarii ONG-ului voiau sa-l ajute dupa ce au strans banii pentru fetita. In plus, pornesc o noua campanie, pentru ajutorarea unui alt micut oradean, Stefan.