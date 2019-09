O fetita romanca este sechestrata in Siria de catre ISIS. Cum au reactionat reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe

Fetita sechestrata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reactionat luni in cazul unei fetite romance de 11 ani despre care s-a relatat ca este tinuta captiva de ISIS si se afla acum in custodia kurzilor, intr-o tabara din nordul Siriei. MAE sustine ca inca din momentul semnalarii acestui caz, in 4 iunie, face demersuri pentru preluarea in custodie si repatrierea copilului in siguranta. Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca are in atentie cazul fetitei aflate intr-o tabara de refugiati din Siria inca din momentul semnalarii acestuia, in 4 iunie, iar situatia este gestionata de catre Celula de Criza interinstitutionala, fiind facute demersuri pe langa autoritatile siriene si irakiene pentru stabilirea ...