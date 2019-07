O fetita romanca s-a inecat intr-un lac din Spania. A doua este in stare grava la spital

Fetita inecata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fetita romanca, de 11 ani, a murit dupa ce a cazut intr-un lac din nordul Spaniei. Prietena ei de 10 ani, tot romanca, a incercat sa o scoata din apa si a cazut si ea in lac. Cele doua fetite erau cu familiile la o petrecere. Vezi si: Exclusiv! Un copil s-a inecat intr-un iaz din Iasi! Medicii au declarat DECESUL - FOTO, VIDEO Un pensionar, fost angajat al Jandarmeriei spaniole, care era intamplator intr-o barca pe lac, le-a scos din apa. Au fost duse de urgenta la un spital din provincia Asturia. Din pacate, pentru una dintre ele a fost prea tarziu. A doua e in stare grava. Fetitele locuiau in Spania. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagra ...