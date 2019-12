O firma din Bucuresti a bifat un contract cu Nuclearelectrica SA (document)

Societatea Națională Nuclearelectrica SA a încheiat un contract de achiziționare de consumabile pentru analizoarele de silice "in flux" din STA.Denumirea completă a proiectului atribuit este "Consumabile pentru analizoarele de silice "in flux" din STA".Societatea care se va ocupa de lucrările de construcții de clădiri pentru servicii sanitare este AD.ECO 98 SRL.Valoarea contractului este de 12.804 euro, iar atribuirea a avut loc în data de 14-11-2019.Consumabilele sunt necesare pentru asigurarea functionarii continue a analizoarelor de silice "in flux" instalate in Statia de Tratare Apa.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor 12 zile.Autoritatea contractanta va răspunde solicitarilor de clarificări înainte cu 3 zile lucratoare față de data limita de depunere a ofertelor.Firma câștigătoare este AD.ECO 98 SRL.Înmatriculată în anul 1998, firma are sediul social în Bucureşti.Capitalul social subscris, de 200 de lei, integral vărsat, este compus din 20 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei.AD.ECO 98 SRL este controlată de Ispasiu Margareta Eva, cu 25% din capitalul social, Ispasiu Adrian, cu 75% din capitalul social. Societatea se ocupă de instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale.În anul fiscal 2016, societatea a avut 4 salariaţi, o cifră de afaceri de 1.144.996 de lei şi un profit de 170.526 de lei.Situaţia financiară pe anul 2017 arată astfel: 4 salariaţi, profit de 214.211 lei şi o cifră de afaceri de 1.345.329 de lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: 3 salariaţi, un profit de 243.852 de lei şi o cifră de afaceri de 1.253.241 de lei.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoriaSursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța