O firma din Bucuresti va furniza autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta (document)

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Constanța a încheiat un contract de achiziționare a două autovehicule noi prin contractarea unei finanțări de tip leasing.Denumirea completă a proiectului atribuit este "furnizare autoturisme".Societatea care se va ocupa de achiziționarea a două autovehicule noi prin contractarea unei finanțări de tip leasing este Avia Motors SRL.Valoarea totală a achiziției este de 6.713.152 lei. Atribuirea a avut loc în data de 19.12.2019.Descrierea contractului:Obiectul contractului se refera la achiziționarea a 2 (două) autovehicule noi prin contractarea unei finanțări de tip leasing pentru o perioadă de 60 de luni cu avans de 15% și servicii de intervenție/garanție pe toată perioada de leasing și asigurare CASCO.Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 9 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.NOTA: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebări" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secțiunea "Detalii procedura - Clarificări, decizii la documentația de atribuire" din cadrul anunțului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.Firma câștigătoare este Avia Motors SRL.Societatea a fost înființată în anul 1994 și are sediul social în București.Societatea are capital social subscris de 600.000 lei, integral vărsat, compus din: 600 de părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 1.000 lei.Acționari sunt Man Alexandru, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 12%, Balaban Daniel, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 76%, Balaban Cătălin – George cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 12% .Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)Potrivit Registrului Comerțului, pentru anul 2018 societatea a raportat cifra de afaceri netă de 298.399.944 lei, profit de 4.942.332 lei și un număr mediu de 237 salariați.