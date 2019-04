O firma din Constanta se va ocupa de elaborarea documentatie aferenta obiectivului de reabilitare a fostei biblioteci din cartierul Coiciu (document)

Consiliul Județean Constanța a încheiat un contract de servicii elaborare documentaţie tehnico-economica faza DALI şi a documentaţiilor complete necesare depunerii, obţinerii şi predării către beneficiar a Certificatului de urbanism si a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor pentru obiectivul “Reabilitarea imobilului Clădire – Filiala 1 Constanţa, situat în municipiul Constanţa, strada Izvor nr. 23”.Servicii elaborare documentaţie tehnico-economica faza DALI şi a documentaţiilor complete necesare depunerii, obţinerii şi predării către beneficiar a Certificatului de urbanism si a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor pentru obiectivul “Reabilitarea imobilului Clădire – Filiala 1 Constanţa, situat în municipiul Constanţa, strada Izvor nr. 23”.Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modif. si completarile ulterioare.Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare: 3 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.Operatorii economici vor transmite solicitarile de clarificari cu cel mult 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Potrivit licitatiapublica.ro, valoarea totală a achiziției este de 62.040 lei.Societatea 144 Engineering SRL înființată în anul 2003, are sediul social în municipiul Constanța. Capitalul social subscris, de 200 de lei, integral vărsat, este compus din 20 de părți sociale. Valoarea unei părți sociale este de 10 lei.Asociați firmei sunt Ciogu Georgiana Rozalia și Ciogu Mihai. Cel din urmă este și administratorul societății care se ocupă de activități de inginerie și consultanță tehnică.În anul fiscal 2015, firma cu 4 salariați a avut o cifră de afaceri de 88.223 de lei și o pierdere de 47.633 de lei. Situația financiară pe anul 2017 arată astfel: 4 salariați, cifră de afaceri de 279.929 de lei și un profit de 54.937 de lei.