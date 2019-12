O firma din judetul Iasi a incheiat un contract cu o unitate militara din Constanta. In ce consta (document)

Unitatea Militară 02022 Constanța a încheiat un contract de lucrări de furnizare emailuri, vopseluri, grunduri, diluanți.Denumirea completă a proiectului atribuit este "Furnizare emailuri, vopseluri, grunduri, diluanți".Societatea care se va ocupa de lucrările de furnizare emailuri, vopseluri, grunduri, diluanți este National Paints Factories Company.Atribuirea a avut loc în data de 02-12-2019.Descrierea contractului:Furnizare emailuri, vopseluri, grunduri, diluanți, în perioada 01.11.2019-30.11.2020, în vederea executării lucrărilor de mentenanță la tehnică din Forțele Navale.Autoritatea contractantă va raspunde la orice solicitare de clarificări sau informații privind documentația de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioadă care nu depașește 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.Firma câștigătoare este National Paints Factories Company.Societatea a fost înființată în anul 1994 și are sediul social în Sat Miroslava, Comuna Miroslava, judet Iaşi.Societatea are capital social subscris de 3.881.480 lei.Acționari sunt Naţional Paints Holdings LLC, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 99% și National Paints Factories CO LTD, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 1%.Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilorPotrivit Registrului Comerțului, pentru anul 2018 societatea a raportat cifra de afaceri netă de 15.554.592 lei, profit de 2.579.295 lei și un număr mediu de 90 salariați.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoriaSursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța