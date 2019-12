O firma din judetul Ilfov a incheiat un contract cu o unitate militara din Constanta. Ce va livra (document)

Unitatea Militară 02192 din Constanța a încheiat un contract de achiziție de utilaje pentru spălătorie.Denumirea completă a proiectului atribuit este "achiziția de utilaje pentru spălătorie ".Societatea care se va ocupa de achiziția de utilaje pentru spalatorie este SC Belfix Distributie SRLValoarea contractului este de 80.986 lei, iar atribuirea a avut loc în data 18.11.2019.Achiziția de utilaje pentru spălătorie pe loturi, astfel:Lot 1 – Mașina industrială de spalat rufe ;Lot 2 – Mașina industriala de uscat rufe ;Lot 3 - Calandru;Lot 4 – Mașina de cusut și surfilat cu 3 ace;Lot 5 - Presa de calcat cu boiler incorporat ;Lot 6 - Masa de călcat cu boiler încorporat.Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 4 zile.Autoritatea contractantă va raspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 3-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.Firma câștigătoare este SC Belfix Distributie SRL.Societatea a fost înființată în anul 2014 și are sediul social în oraşul Otopeni, județul IlfovSocietatea are capital social subscris de 200 lei, integral vărsat, compus din: 20 de părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei.Acționari sunt Belmonte Estevez Ezequiel, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 25 % și Belmonte Estevez Jacob Israel, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 75 %.Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat.Potrivit Registrului Comerțului, pentru anul 2018 societatea a raportat cifra de afaceri netă de 5.866.286 lei, profit de 667.193 lei și un număr mediu de 5 salariați.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria