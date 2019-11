O firma din judetul Olt va furniza containere si cabine de paza catre DGASPC Constanta (document)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a încheiat un contract de furnizare cu societatea Pop Industry SRL din Slatina.Contractul constă în furnizarea produselor, respectiv containere și cabine pază, conform specificatiilor tehnice și cerințelor minime obligatorii prezentate în caietul de sarcini, anexa la contract.LOT nr.1: Container pentru birouri: - 3 bucați pentru urmatoarele locații:1. LP Cumpana, str.Strajei, loc.Cumpana, jud.Constanta (1 bucata) ;2. LP Topraisar, sos.Nationala, nr.12B, loc.Topraisar, jud.Constanta (1 bucata) ;3. LP Negru Voda, str.Silozului, nr.22, loc.Negru Voda (1 bucata).Ofertanții vor respecta specificatiile din fisa tehnica prevazuta in caietul de sarcini.LOT nr.2: Container tip maritim pentru depozitare: - 5 bucați pentru urmatoarele locații:1. Sediu 2 D.G.A.S.P.C., str.Ciprian Porumbescu, nr.2A, loc.Constanța, jud.Constanta (1 bucata);2. LP Cumpana, str. Strajei, loc. Cumpana, jud. Constanta (1 bucata) ;3.CRRN Artemia, str. Eroilor nr.28, loc. Techirghiol, jud.Constanța (1 bucata);4. CRRN Techirghiol, corp B, str.M. Sadoveanu nr.9, loc.Techirghiol, jud. Constanța (1 bucata) ;5. CRRN Sf. Luca, sos.Mangaliei nr.53, loc.Negru Voda, jud.Constanța (1 bucata) ;Ofertanții vor respecta specificatiile din fisa tehnica prevazuta in caietul de sarcini.LOT nr.3: Cabina de paza: - 5 bucați pentru urmatoarele locații:1. CRRN Artemia, str. Eroilor nr.28, loc. Techirghiol, jud.Constanța (1 bucata);2. LP Topraisar, sos. Nationala, nr.12B, loc. Topraisar, jud.Constanta (1 bucata);3. CIA Armonia, sos. Mangaliei nr.53, loc. Negru Voda, jud.Constanța (1 bucata).4. LP Negru Voda, str.Silozului, nr.22, Negru Voda, jud.Constanța (1 bucata);5. CZR Mangalia, str.Im.Dobrogeanu nr.65D și 65H, jud.Constanța (1 bucata).Ofertanții vor respecta specificatiile din fisa tehnica prevazuta in caietul de sarcini.Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare in legatura cu documentația de atribuire este de 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. NOTA: Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea "Detalii procedura - Clarificari, decizii la documentatia de atribuire" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.Valoarea totală al contractului, fără TVA, este de 93.100 lei.Pop Industry SRL este o societate înființată în anul 1994, în Slatina, județul Olt. Capitalul social al firmei este de 200.000 lei, integral vărsat, compus din 20.000 părți sociale, fiecare a câte 10 lei. Asociații societății suntși. Cei doi sunt și administratorii societății. Domeniul de activitate principal este „fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază”.În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de atribuire a licitaţiei.