O firma din Sibiu si-a schimbat activitatea pentru a produce viziere

O firmă din Sibiu şi-a schimbat activitatea pentru a produce viziere pentru medici, voluntari şi angajaţii instituţiilor care au nevoie de protecţie împotriva COVID-19. Angajaţii fabricii realizează zilnic, mii de viziere, iar mare parte sunt donate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

De 28 de ani, firma produce scaune rabatabile pentru sălile de spectacole şi conferinţe şi recarosează interioare de autocare, microbuze şi autobuze. În urmă cu două săptămâni, însă patronul firmei a decis să schimbe liniile de producţie şi să fabrice viziere pentru personalul medical, dar şi pentru angajaţii instituţiilor sau voluntari care au nevoie de protecţie împortiva COVID-19, potrivit Mediafax.ro.

Adrian Herţoiu, managerul firmei, a povestit pentru MEDIAFAX, că nu a fost chiar simplu să schimbe domeniul de activitate, însă a reuşit să scoată primele modele şi, chiar dacă nu sunt omologate, managerul firmei spune că sunt eficiente, mai ales că pot fi dezinfectate.

„Ne-am gândit că este cazul să ajutăm şi noi în această perioadă de criză şi am început producţia acestor viziere. La început, destul d egreu. Prototipurile ne-au luat destul de mult timp, am muncit alături de colegii mei. Ne-am inspirat de la prieteni, am căutat pe facebook şi pe alte canale. Cu siguranţă, noi credem că în acest moment am scos un produs ok care se poate folosi şi poate să protejeze(...)“ Noi am încercat să facem ceva mai deosebit, bineînţeles util. Acest ecran din faţă să poată să se rabateze ca să poţi să o foloseşti la un randament maxim şi făcute din elemente ca să se sterilizeze foarte uşor pentru o utilizare mai îndelungată”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Adrian Herţoiu, managerul firmei

Potrivit reprezentanţilor fabricii, capacitatea de producţie este între două mii şi patru mii de bucăţi zilnic, iar o mare parte dintre viziere sunt donate celor care au nevoie. Celelalte vor fi vândute pe piaţa din România.

Managerul firmei, Adrian Herţoiu spune că, în ultimele zile, întâmpină probleme cu materialele necesare confecţionării acestor viziere, multe dintre materiale fiind cumpărate din străinătate.

„Capacitatea de producţie este undeva între 2000-4000 bucăţi pe zi. Noi suntem mulţumiţi dacă scoatem şi o mie şi vă spunem acest lucru pentru că sunt, într-adevăr, probleme mari în achiziţia materiilor prime pentru execuţia acestor viziere. De ce? Peentru că multe fabrici din Europa care produceau materia primă deja s-au închis, altele urmează să se închidă.Încă se lucrează pe ce înseamnă partea de stocuri.(...) Oricine doreşte să se protejeze poate să folosească acest gen de vizieră. Nu contează că este vorba despre un cadru medical, o persoană fizică sau cineva care este implicat într-o campanie de întrajutorare.Chiar dacă aceste viziere nu sunt omologate, din cauza timpului, noi credem că ajută foarte mult la protecţie în această perioadă. Ele sunt făcute pentru vânzare, dar o mare parte dintre ele vor fi donate, în primul rând colaboratorilor cu care noi lucrăm de ani de zile şi celor din linia întâi care au o foarte mare nevoie de ele”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Adrian Herţoiu, managerul firmei

Adrian Herţoiu spune că, în aceste momente, antreprenoprii din România, dar şi statul ar trebui să sprijine mai mult dezvoltarea producţiei interne şi să se renunţe la importuri pentru a nu deveni “doar o ţară de prestatori de servicii”.

„Cred că încă o dată se trage un semnal de alarmă că producţia este foarte importantă în România şi, într-adevăr, nu a fost subvenţionată, nu a fost ajutată de foarte mulţi ani de zile. Hai să uităm poveştile cu importăm din China, importăm din Turcia, importăm din orice ţară, Germania... Hai să uităm aceste poveşti şi să ne aducem aminte că producţia este extraordinar de importantă într-o ţară. Dacă nu producem, o să fim doar o ţară de prestatori de servicii şi de consumatori”, a mai spus, pentru MEDIAFAX, Adrian Herţoiu, managerul firmei.