O fosta asistenta a recunoscut, pe patul de moarte, ca a schimbat 5000 de copii la nastere in decurs de 12 ani

Elizabeth Mwewa, o asistenta medicala care a lucrat la The University Teaching Hospital (UTH) din Zambia, a marturisit, pe patul de spital, ca a schimbat, in decurs de 12 ani, peste 5000 de copii la nastere. Autoritatile au deschis o ancheta de amploare dupa ce povestea femeii a devenit virala pe retelele sociale.

O investigatie preliminara realizata de Consiliului General al Asistentilor Medicali din Zambia arata ca, intre anii 1983 si 1995, numele asistentei care a spus ca a schimbat mii de copii la nastere nu apare in Registrul Asistentelor.

Asistenta care sufera de cancer in faza terminala a marturisit ca vrea sa-si marturiseasca faptele in fata tuturor oamenilor si, mai ales, in fata mamelor care au nascut la spitalul UTH.

„In cei 12 ani in care am lucrat la maternitate, am schimbat intre ei peste 5000 de copii. Stiu ca am gresit si sper ca Dumnezeu sa ma ierte. De asemenea, ii rog pe oameni sa ma ierte pentru lucrurile nedrepte pe care le-am facut unor copii nevinovati. Stiu ca unele cupluri au divortat dupa ce au facut teste ADN si au aflat ca bebelusii nu erau ai lor”, a declarat Elizabeth Mwewa, potrivit tuco.co.ke.

Cu toate ca mesajul fostei asistente este unul plin de remuscare, femeia a mai spus ca motivul pentru care a schimbat copiii la nastere a fost sa se distreze.

Desi numele de Elizabeth Mwewa nu a fost gasit nici in registrele spitalului UTH, ancheta continua. Autoritatile fac apel la parintii care au copii nascuti la spitalul din Zambia sa ramana calmi pana la finalizarea investigatiei, noteaza lusakatimes.com.

