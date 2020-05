O fosta mare jucatoare de tenis, impresionata de Simona Halep: 'Am plans cand a caștigat Roland Garros'

Fosta jucătoare de tenis Daniela Hantuchova a spus că este impresionată de Simona Halep și că a plâns când românca a câștigat turneul de la Roland Garros, anunță MEDIAFAX.

Fosta jucătoare de tenis Daniela Hantuchova a declarat că nu va uita niciodată momentul în care Simona Halep a câștigat turneul de la Roland Garros și că acela a fost unul dintre momentele fericite din viața ei.

„După ce a câştigat Roland Garros, cred că toată lumea care iubeşte tenisul a plâns! Eu am plâns cel mai mult! Nu vă puteţi imagina cât am făcut-o. Este un moment fericit din viaţa mea. Nu voi uita niciodată victoria Simonei”, a spus Daniela Hantuchova, potrivit The Real DNA.

În finala de la Roland Garros din 2018, Simona Halep a învins-o pe Sloane Stephens, cu scorul de 3–6, 6–4, 6–1.