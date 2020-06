O fotografie cu liberali, ca pe vremea PSD

Imaginea cu premierul Orban serbandu-si aniversarea in birou alaturi de cativa apropiati, toti fara masca si unii cu tigara in mana, nu suporta comparatie decat cu fotografia domnilor Dragnea si Grindeanu - pe atunci premier - fiecare cu cate o stiuca in carlig, ca si cum ar spune: iata ce ni se cuvine noua, elita politica, spre deosebire de voi ceilalti, carora vi se cuvine exact ce scrie in lege si nimic mai mult.