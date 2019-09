O fotografie da peste cap ancheta de la Caracal. Alexandra si Luiza se cunosteau

Luiza si Alexandra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In mediul virtual circula o fotografie care lasa impresia ca Luiza si Alexandra, cele doua victime de la Caracal, s-ar fi cunoscut. Pe internet exista o pagina numita „Uniti pentru Alexandra si Luiza” unde apare fotografie a Alexandrei Macesanu, alaturi de care se afla o tanara care seamana izbitor cu Luiza Melencu. Dar, pana in prezent, aceasta ipotetica identificare este doar o presupunere: in aceasta faza a anchetei nu exista informatii din care sa reiasa ca victimele lui Gheorghe Dinca se cunosteau. Rezultatele DIICOT dupa analiza oaselor din butoi: "Victima este Alexandra 99,93%" Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dinca, a declarat ca Dinca si-a recu ...