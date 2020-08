O fregata a Greciei si una a Turciei s-au ciocnit in Marea Egee, in timp ce navele turce escortau un vas de explorare de hidrocarburi

Potrivit mai multor surse media, o fregata a Greciei s-a ciocnit de o fregata turca care escorta nava de cautare de hidrocarburi Oruc Reis, ce navigheaza sub paviolion turc. Tensiunile dintre Grecia si Turcia au escaladat pe data de 10 august, cand Ankara a desfasurat o nava de cercetare Oruc Reis, escortata de cinci nave de razboi, in sud-estul Marii Egee, o zona disputata din Mediterana si bogata in zacaminte naturale, scrie DefenseRomania.ro.