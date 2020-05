O furtuna tropica a blocat lansarea sateliților Starlink

SpaceX a suspendat lansarea unei noi tranşe de sateliţi din reţeaua Starlink, prevăzută duminica aceasta de la Centrul Spaţial Kennedy, din cauza unei furtuni tropicale care s-a format în apropiere de coastele Floridei, relatează EFE, preluată de Agepres. Lansarea a fost amânată pentru marţi 19 mai, 09:28 ora locală (07.03 GMT), în cazul în care […] The post O furtună tropică a blocat lansarea sateliților Starlink appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.