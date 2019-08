O gravida și doua minore, printre raniții unui grav accident de circulație

Cinci oameni au fost răniți, printre care și o femeie gravidă, în urma unui grav accident de circulație în care au fost implicate trei mașini. Accidentul a avut loc în localitatea Brezoi, județul Vâlcea și a avut drept cauză o depășire neregulamentară, potrivit Mediafax. În urma impactului, trei femei și două minore, pasagere în autoturismele The post O gravidă și două minore, printre răniții unui grav accident de circulație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.