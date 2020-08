O icoana pictata la Manastirea Vatoped a fost asezata spre inchinare credinciosilor din Parohia Viscri

Parohia Viscri din Braşov are începând de marţi, în patrimoniul propriu, o icoană reprezentând pe Maica Domnului „Pantanassa”. A fost pictată la Mănăstirea Vatoped, fiind o copie a icoanei făcătoare de minuni din Sfântul Munte.

„A fost o mare dorință a credincioșilor noştri, cât și a familiei Marcela Stănică și Vasile, care au donat integral această icoană. Oamenii au așteptat-o pe Maica Domnului cu flori în mâini. Icoana a fost purtată pe braţe de preoţi în procesiune până la biserică”, potrivit basilica.ro.

Citește și: Tudose, atac devastator la adresa PNL și USR-PLUS: ‘Mor oamenii cu zile, dar puritanii politicii românești se bat pe transferuri îmbibate de principii’

„Am înconjurat biserica, apoi am intrat sfântul locaş unde am am așezat icoana într-un baldachin sculptat. S-a săvârșit slujba Paraclisului Maicii Domnului «Pantanassa» înaintea icoanei”, a declarat pentru Mitropolia Ardealului părintele paroh Gheorghe Răşoiu.

La evenimentul de săptămâna trecută au fost prezenţi numeroşi credincioşi, dar şi autorităţi locale.

Citește și: Moment penibil pentru Nelu Tătaru la unitatea mobilă de Terapie Intensivă din Galați: ‘Ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat’

Satul transilvănean este una dintre cele mai frumoase aşezări rurale din România, intrat în atenţia presei naţionale şi internaţionale mai ales după ce Prinţul Charles, Moştenitorul Coroanei Britanice, a devenit o prezenţă obişnuită în Viscri.

Icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Pantanassa” de la Mănăstirea Vatoped a fost pictată în secolul al XVII-lea. Denumirea de „Pantanassa” se traduce în limba română prin „Împărăteasa tuturor”.