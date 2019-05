O ieseanca a dat lovitura cu un start-up in domeniul panificatiei! A pornit afacerea cu doar 15.000 de euro, dupa care a explodat! Ieri i-a convins pe toti ca nu a gresit! FOTO, VIDEO

Cecilia Tugulea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Afacerea de familie s-a infiintat in urma cu 3 ani • Produsele sunt facute dupa retete traditionale si nu se folosesc deloc amelioratori sau potentatori de gusturi • Start-up-ul a fost finantat cu bani de la bugetul de stat • "Datorita faptului ca parintii mei au o moara pe care au construit-o de la zero in 1990, era firesc sa facem un pas inainte in aceasta afacere si sa ne indreptam catre zona in care sa folosim aceasta faina pe care parintii mei o produc", sustine antreprenoarea care a infiintat afacerea • Ieri au fost atestate traditional primele produse de panificatie din Iasi La 30 de kilometri de Iasi exista un coltisor de rai de unde zilnic pleaca catre or ...