O indianca a nascut gemeni la varsta de 73 de ani

Indianca Erramatti Mangayamma, în vârstă de 73 de ani, care lucrează în agricultură în statul Andhra Pradesh, este cea mai în vârstă persoană din lume care a născut. Ea a rămas însărcinată prin fertilizare in vitro iar doctorii au adus pe lume gemenele joi prin cezariană. "Operaţia a decurs bine, mama şi copiii sunt sănătoşi, nu sunt complicaţii", a spus doctorul Sanakayyala Umashankar, directorul spitalului Ahalya IVF, care a realizat intervenţia chirurgicală, potrivit CNN. Mangayamma şi soţul ei E. Raja Rao, în vârstă de 80 de ani, sunt căsătoriţi din 1962 dar nu au putut avea copii niciodată. Ei s-au adresat medicului Umashankar în 2018 şi, după teste preliminare, doctorul a fost de acord să le aplice un prim tratament de fertilizare in vitro. Din cauza vârstei înaintate a lui Mangayamma, doctorii au recurs la cezariană şi o vor ţine sub supraveghere în următoarele 21 de zile. "Nu îi putem permite mamei să alăpteze iar copiii vor fi hrăniţi prin banca de lapte", a spus Umashankar. Rao, în vârstă de 80 de ani, a început deja să facă planuri pentru fiicele sale, spune Umashankar. "Ea este foarte încrezătoare acum. Mai încrezătoare decât oricând în viaţa ei şi este nerăbdătoare să înceapă noul capitol din viaţa ei cu copii", a adăugat Umashankar.