O inregistrare muzicala inedita a lui Whitney Houston a fost lansata vineri

O înregistrare muzicală inedită a lui Whitney Houston, "Higher Love", din 1991, care trebuia inițial să fie inclusă pe cel de-al treilea album al regretatei artiste, "I'm Your Baby Tonight", a fost lansată vineri, potrivit variety.com, scrie news.ro.

Whitney Houston a interpretat prima dată această piesă într-un concert care a avut loc în 1990, la Tokyo, în Japonia.

Cântecul a fost compus de Steve Winwood și Will Jennings în 1986, iar înregistrarea a fost făcută pentru cel de-al treilea album al lui Houston, "I’m Your Baby Tonight", potrivit lui Clive Davis, fostul șef al casei de discuri Arista Records, care a descoperit-o pe artistă și a ajutat-o să devină celebră.

Cântăreața, celebră atât pentru cântecele ei de dragoste, cât şi pentru scandalurile generate de dependenţa ei de droguri, a fost găsită decedată pe 11 februarie 2012, în cada unei camere de hotel din Beverly Hills, la vârsta de 48 de ani, cu o zi înainte de gala de decernare a premiilor Grammy. Autorităţile americane au considerat că moartea ei a fost accidentală, fiind cauzată de consumul de cocaină şi de o maladie cardiacă.

Whitney Houston, născută pe 9 august 1963, a dominat scena muzicală pop şi soul a anilor 1980 şi 1990, vânzând aproximativ 200 de milioane de discuri şi fiind supranumită "Vocea". Ea s-a lansat şi în cinema, jucând alături de Kevin Costner în filmul "Bodyguard" (1992), pentru care a înregistrat o nouă versiune a piesei "I Will Always Love You" (Dolly Parton, 1974), care a devenit extrem de populară. Houston este singurul artist din lume care a lansat şapte albume consecutive premiate cu discuri de platină, depăşind la acest capitol chiar şi trupa The Beatles. Lista ei de premii include, printre altele, șase Grammy, două Emmy, 30 Billboard Music Awards şi 22 American Music Awards.