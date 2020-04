O insulta rasista in timpul unei competitii online i-a adus unui pilot Nascar SUSPENDAREA pe termen NELIMITAT

Pilotul şi-a cerut scuze pentru acest incident. "Vreau doar să vă spun că sunt dezolat. Am făcut o greşeală şi am pronunţat un cuvânt ce nu ar fi trebuit spus niciodată. Nu am fost crescut aşa. Este un lucru oribil şi îmi cer scuze prietenilor, familiei, comunităţii Nascar şi mai ales comunităţii afro-americane", a spus Larson.

