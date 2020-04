O intelegere actualizata a Ideii Europene. De la criza pandemiei la vechea Chestiune Germana

Ideea Europeana nu este nici noua, nici specifica epocii postbelice. Ceea ce este insa adevarat este ca succesul urias al acestei idei, cel putin in versiunea ei democratica (excluzand asadar expansionismul militar al lui Napoleon Bonaparte - da, si el vorbea de "Statele Unite ale Europei" - si bineinteles delirul nazistilor lui Adolf Hitler, aflati in cautarea unui Lebensraum pentru prea puternica dar "inghesuita" geopolitic natiune germana, intr-un spatiu considerat "prea mic" in raport cu ...