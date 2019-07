O ispita de la Insula Iubirii rupe tacerea: Da, am fost inselat

mircea insula iubirii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mircea, cunoscut telespectatorilor din postura de ispita la show-ul de televiziune Insula Iubirii, s-a confesat la emisiunea Agentia VIP, de la Antena Stars. Hannelore, declaratii in premiera despre noul iubit Mircea Moldovan a marturisit ca a fost inselat de una dintre iubitele sale, prima lui partenera din Italia. „Da, am fost inselat. Mi s-a intamplat cu prima partenera din Italia, nu aveam timp pentru ea, eram concentrat pe munca, cand femeia vede ca poate, incearca si mai mult. Dezamagirea a fost ca a incercat cu unul care era net inferior mie. Aveam vreo 7, 8 luni. In Italia daca ajungi la ea acasa e deja foarte serioasa treaba. Mi-a zis cineva ca a fost la bar cu ...