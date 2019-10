O italianca face dezvaluiri despre retelele de proxenetism romanesti: "M-au legat de un copac intr-o padure in provincia Varesse"

Adelina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dintre 100.000 prostituate din Italia, 55% sunt romance, iar 37% dintre prostituatele din Italia sunt minore. Conducatorii acestor retele, denumiti popular pesti nu afiseaza empatie sau compasiune fata de prostituatele pe care le-au luat ”in sclavie”. In reportajul realizat de televiziunea din Italia RAI, este detaliata situatia prostitutiei din Italia cu precadere si accent pe pestii romani si prostituatele romance. Un astfel de peste, poate castiga intre 20.000, chiar 30.000 euro pe luna, iar in conditiile in care nu are fete de vanzare imprumuta de la ceilalti pesti. Lacrimi de fericire la Caracal. Monica Melencu tocmai ce a primit vestea buna Toate fetele, in special minorele nu au nicio cale ...