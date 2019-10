O judecatoare a gasit 'antidotul' pentru boicotul mascat din CSM: 'Sa se faca o sedinta de plen la sediul Parchetului General'

Trei procurori membri ai CSM ar urma să participe marţi la o şedinţă convocată în ultimul moment la Parchetul General, astfel încât plenul CSM să nu aibă cvorum şi numirea Adinei Florea în funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie să fie din nou amânată. Judecătoarea Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, propune ca şedinţa CSM să se ţină la Parchetul General.

"Ce au mai inventat micutii pentru a 6 - 7 oara? O urgenta la nivel de parchete ca a ramas tara fara interimari de ieri, nu cateva luni si fara ministri, tot de cateva luni.

Acum arde si frige si frige maine cand ar trebui sa fie in sedinta de plen a CSM, activitate pentru care sunt remunerati cu cateva zeci de mii de lei lunar si ei trag chiulul, pentru mai mult decat a fost trimis in judecata Toni Neacsu. Si condamnat.

Ce sa mai vorbim de sfidare, cand ei fac asta de cate ori nu le convine ordinea de zi? Trista tara am ajuns cand Consiliul Superior al Magistraturii sta in mana unor procurori orgoliosi si manati de orice altceva decat ideea de a-si indeplini misiunea pentru care au fost alesi. Te duci si votezi contra daca nu iti convine, dar nu pui o sectie intreaga de judecatori de a sta la cheremul tau.

Eu propun insa altceva.Pe aceia trei de maine care lipsesc brusc iar, sa ii astepte judecatorii sectiei corespunzatoare din CSM, sa ii recupereze la sfarsitul pretioaselor dezbateri, sa ii urce in masinile platite de stat pentru membrii CSM si sa ii duca la sedinta de plen, Daca refuza intalnirea, si convocarea, si suirea , sa se faca o sedinta de plen la sediul Parchetului General cand or iesi din sedinte. Noi putem sta seara pana la orele 19,00-20,00 in dezbateri, domniile lor ce ar avea?

#nuvaerusine?", scrie judecătoarea Lupea pe Facebook.