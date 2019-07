O judecatoare CSM reactioneaza dur de Ziua Justitiei: Un an trist marcat de protocoale secrete, probe nelegal culese, complete alcatuite in afara legii

Evelina Oprina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Respectul fata de reguli si suprematia legii trebuie sa ramana singurele comandamente - este mesajul transmis de judecatoarea Evelina Oprina, membra a CSM. Independenta judecatorului este inainte de toate o problema de caracter, atentioneaza judecatoarea. "Sunt 25 de ani de cand intr-o zi ca cea de azi justitia ar trebui sa imbrace haine de sarbatoare. Dana Girbovan, socata: ''Cum este posibil, pentru numele lui Dumnezeu...?'' 2019 este, insa, un an trist, marcat de framantari, nelinisti, in care tot mai mult auzim si citim despre protocoale secrete, probe nelegal culese, complete alcatuite in afara legii si magistrati cercetati penal. Respectul fata de reguli si suprematia legii ...